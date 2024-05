Tributs incorpora dos treballadors a l’àrea de gestió

Tributs té previstes dues incorporacions durant aquest any per reforçar l’àrea de gestió del departament. Els nous operaris ajudaran a pal·liar el col·lapse que s’està vivint aquests dies a l’oficina i que ha generat queixes d’usuaris i professionals respecte a l’atenció al públic. La decisió d’ampliar la plantilla per respondre a l’alt volum de feina és similar a la que es va prendre l’any 2016, quan una situació similar va obligar a contractar vuit nous membres a Tributs.

El problema, segons ha explicat Govern, residia en dues incidències en les eines tecnològiques del departament de Tributs i Fronteres (DTF), que han estat les causants de l’afectació al servei. Concretament, el primer error s’ha detectat en el servei de DTF us truca, que permet als usuaris dipositar les seves dades perquè sigui el departament de Tributs el que contacti amb ells. Aquesta incidència ja estaria solucionada, però va impedir recuperar les peticions registrades durant cinc dies del mes d’abril, segons va apuntar Govern, motiu pel qual alguns usuaris no van rebre resposta després de fer anar el servei.

El segon error es va produir al sistema informàtic que gestiona els torns i les cites. Això va provocar que s’haguessin de repartir manualment els torns de les persones que acudien presencialment a les oficines del departament. Aquesta segona incidència encara està vigent, però es preveu que estigui resolta “els pròxims dies”, segons va explicar Govern.

Aquests errors van generar la crispació d’usuaris i professionals que van denunciar al Diari que a vegades s’havien de passar dies sencers a les oficines sense ser atesos o que per molt que intentessin contactar telefònicament o per correu amb el DTF, no rebien resposta. Sobre el personal de l’oficina, els usuaris van lamentar que només hi havia tres persones tot el matí per atendre les cites, un nombre que els usuaris van considerar insuficient per a totes les consultes que es fan en matèria impositiva i de negocis.

A més, els errors informàtics i la manca de personal es van ajuntar en un període de molta feina com és el de la declaració de la renda, ja que moltes persones acudeixen a Tributs per ser assessorades i estalviar-se el que cobra un gestor. Altres tràmits habituals que també passen pel DTF són l’impost de societats o la renovació dels permisos dels no residents.