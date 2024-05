Reforç en el foment de la recerca i la divulgació científica

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, han renovat avui conveni de col·laboració per a tres anys més. Així, es dona continuïtat al foment de la recerca i el coneixement per a la divulgació científica al país. Segons ha informat el Govern, el text estipula l'Executiu pot atorgar una dotació anual màxima a la Societat Andorrana de Ciències de 7.000 euros, un increment respecte a l’anterior conveni preveia una quantitat màxima de 5.940 euros. Aquesta inclou l'organització dels Debats de recerca i la Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu. Aquesta darrera és una trobada anual amb universitaris andorrans per a reflexionar sobre temàtiques diverses. La SAC i el Ministeri sumen 15 edicions dels Debats de recerca i 8 pel que fa a la Diada.