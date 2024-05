Reconeixement a una trentena d'alumnes de l'escola Agora pel Jove Voluntariat Lector

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena d’estudiants d’ESO, primer, segon i tercer de batxillerat d'Agora Andorra han rebut aquest dimecres el reconeixement per la seva participació en el programa intergeneracional Jove Voluntariat Lector. El programa, que es desenvolupa al país des de l’any 2012 amb el suport de Bomosa Fundació, té com a objectiu regalar temps i paraules, oferir companyia i compartir lectures i cançons entre els estudiants i la gent gran resident a centres sociosanitaris, principalment El Cedre. L’acte ha comptat, també, amb la realització d’una sèrie de lectures i actuacions per part dels alumnes, com a darrera sessió abans del final de curs.

“Bastir ponts, mitjançant la lectura, l’escriptura o la música entre generacions tan diferents és una acció motivadora i que emociona, perquè és una fantàstica manera de generar cohesió social al nostre país i que tots, joves i grans, tinguin moments compartits de felicitat”, ha assegurat Bea Sans, patrona de Bomosa Fundació, durant l’acte de reconeixement. Sans ha explicat l’origen de la iniciativa, l’any 2012, i com aquesta va néixer arran un debat que es va crear durant una classe de llengua i literatura impartida per Sali Carballo, coordinadora del programa i professora d’Agora Andorra: “Treballant en un comentari de text que parlava sobre la solidaritat, es va conversar sobre el significat d’aquesta paraula i les diferents maneres i formes en què es pot ser solidari, sobre si era un tema econòmic o si simplement es tractava de regalar temps, paraules, oferir companyia, compartir lectures entre joves i grans. Fruit d’aquell debat, fa dotze anys en aquella classe, va néixer el Jove Voluntariat Lector”, ha explicat.

Durant l’acte també ha pres la paraula la directora d’Agora Andorra, Clara Pintat, que ha agraït la iniciativa del reconeixement a Bomosa Fundació i ha destacat la tasca voluntària dels alumnes del centre com un element clau en la seva formació personal. “Té més aquell qui dona que rep”, ha destacat Pintat. La directora d’Agora ha explicat que el Jove Voluntariat Lector és un dels programes dels quals estan més orgullosos com a centre perquè “té un impacte doble: en els alumnes i en la societat andorrana”.

Meritxell Farré, en representació del centre sociosanitari El Cedre, ha agraït als joves la participació en aquest projecte i ha posat de manifest “l’impacte molt positiu que té en les persones grans residents a l’equipament el contacte amb persones joves plenes de talent i sensibilitat”. Farré ha agraït la tasca a tothom que fa possible el Jove Voluntariat Lector i ha animat als joves a seguir fent voluntariat quan finalitzin aquesta etapa escolar.

Gala Galí ha pres la paraula en representació dels estudiants i ha explicat, a través de la seva experiència personal, la satisfacció i el creixement que suposa participar en projectes de voluntariat.

Sota el lema 'Llegir és escoltar i escoltar és acompanyar', des de la primera edició es van crear uns lligams intergeneracionals que s’han mantingut al llarg dels anys. El novembre de l’any 2020, arran de la pandèmia de la Covid-19, es va crear un canal a YouTube per poder fer arribar lectures i cançons als padrins. Actualment, una de les accions amb més èxit dins el Jove Voluntariat Lector és la relació epistolar, és a dir, l’intercanvi entre joves i gent gran de cartes manuscrites durant tot el curs.

A l’acte també hi han assistit representants de l’àrea de Voluntariat del Govern, de la Creu Roja Andorrana i de MoraBanc, que dona suport a Bomosa Fundació a través de la Targeta Solidària.