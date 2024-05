El programa Impuls Jove de la Cambra arriba a 730 estudiants

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 730 joves i 70 empreses s’han inscrit al programa Impuls Jove, una iniciativa creada fa gairebé dos anys per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) en col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació (AR+I), per connectar empreses i joves d’entre 16 i 25 anys amb l’objectiu d’afavorir la seva inserció laboral de manera temporal. A través d’una aplicació mòbil, els estudiants poden accedir a ofertes temporals i les empreses utilitzen aquesta eina per publicar vacants, de manera que s’incentiva la captació del talent nacional.