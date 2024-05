Oberta la convocatòria per a participar al segon festival 'Andorra Crea'

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona edició del Festival de creació i difusió de les arts Andorra Crea tornarà l'abril de l'any vinent. Les persones interessades a participar poden enviar les seves candidatures fins al 14 de juny al servei de Tràmits del Govern i les seleccionades tindran finançament durant l'any per a ser desenvolupades. Les propostes han de ser de nova creació.

Així, a inicis de l'any que ve s'obrirà la convocatòria per a la selecció de projectes ja desenvolupats, i aquells que siguin seleccionats s’afegiran a la programació final d’Andorra Crea. El Govern ha matisat que l'esdeveniment es farà cada dos anys per donar "espai als artistes per a poder treballar adequadament el recorregut comercial de les propostes".