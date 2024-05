Més facilitats per a la realització de tràmits en línia

Govern habilitarà un nou sistema de notificacions dels tràmits en línia perquè la persona que ho realitzi pugui estar informada en tot moment de l'estat del tràmit fins a la seva resolució final. Aquesta és una de les mesures destacades dins del nou reglament d'impuls dels serveis digitals de l'Administració, aprovat aquest dimecres, amb l'objectiu d'accelerar la transformació digital del sector públic i poder assolir els objectius estratègics marcats per al 2030.

Marc Rossell, secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, present a la roda de premsa posterior al Consell de ministres, ha recordat que les empreses tenen l'obligació de fer els tràmits digitals si estan disponibles a la seu electrònica i ha manifestat que "ara s'està treballant perquè també ho faci la ciutadania", en aquest sentit, Rossell ha posat sobre la taula la dada que de moment només el 42% dels tràmits es fan en línia.

Per això, juntament amb el reglament, s'ha creat un sistema d'assistència digital per fer tràmits amb l'administració. Per contactar-hi es podrà trucar al número 875700, el Servei de tràmits 150 i al punt d'empresa 180, i marcar el número que indiqui el contestador com a 'atenció digital'. A més, l'Oficina Virtual d'Atenció a la Ciutadania té a disposició un accés telemàtic oferint acompanyament a la tramitació a la Seu Electrònica, per certs tràmits amb suport personal.

El reglament també implementarà la constitució d'un canal únic d'entrada als serveis digitals per millorar l'experiència de l'usuari.

L'altra de les mesures destacades segons Rossell, és que per primer cop s'obre la possibilitat que els representants professionals i gestors puguin fer tràmits en línia en nom del titular.