Grandvalira Resorts, Pyrénées i Bomosa, guardonats per la CEA

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), amb el patrocini de Creand-Crèdit Andorrà, va lliurar ahir els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA, que va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Els premis CEA 2024, que l’entitat va crear l’any 2016 amb motiu del seu desè aniversari, tenen caràcter biennal i en la cinquena edició han reconegut la tasca de deu empreses i personalitats.

En la categoria de reconeixement personal a l’activitat de promoció de la marca Andorra les sòcies i socis de la Confederació Empresarial, a través del vot telemàtic, van atorgar el seu vot a Grandvalira Resorts. El Grup Pyrénées va rebre el premi a l’empresa inclusiva, guardó que posa en valor la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional. El premi gestió sènior va ser per a Perfumeria Júlia.

El premi a la trajectòria empresarial va ser per a Viladomat Esports, recollit pel cofundador del grup, Joan Pallàs. Aquesta categoria destaca aquelles empreses que, durant la seva trajectòria, han demostrat la solvència i els coneixements per superar els obstacles i mantenir-se com a referent empresarial. A continuació, el premi FEDA a la sostenibilitat es va concedir a Bomosa.

Pel que fa a la categoria de projecció internacional, aquest reconeixement va ser atorgat a l’empresa Martí Motos. El jurat va distingir les empreses que han aconseguit expandir la seva activitat a escala internacional.

El premi Andorra Recerca + Innovació a l’emprenedoria i la innovació va ser per a Cellab, en reconeixement de la seva la implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte.

També cal esmentar el reconeixement als pioners d’Andorra que en aquesta convocatòria va ser per a Enriqueta Pedescoll Galí.