Reobertes les activitats turístiques a Roc del Quer

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha derogat la limitació de les activitats turístiques i de lleure a la zona del Roc del Quer, Canillo, que es va posar en marxa dues setmanes enrere davant la presència de dos nius de falcó pelegrí i trencalós, en perill d'extinció. El ministeri de Medi Ambient i Agricultura ha constatat que la nidificació "no ha prosperat" i s'ha decidit "tornar a la normalitat". Així, es torna a obrir la pràctica a la via ferrada dels Racons, la via ferrada del roc del Quer (la directíssima) i la via ferrada de la canal de Mora, així com totes les variants existents. També es torna permetre sobrevolar amb aeronaus tripulades, no tripulades o pilotades remotament a la zona compresa entre el riu Valira d’Orient, la carretera CS-240, de Canillo a Ordino, el riu de Mereig i el riu de Montaup. Finalment, les activitats turístiques organitzades al mirador del Roc del Quer es poden reprendre amb normalitat.