Un agricultor troba el cos d’una dona en una bossa a prop de la frontera

Un agricultor va trobar el cos d’una dona en una bossa de plàstic a Portè i Pimorent, localitat francesa que queda a tocar del Pas de la Casa. Els fets van passar divendres passat, quan l’agricultor instal·lava tanques a prop de la carretera del coll de Pimorent, segons informa Centre Presse Aveyron.

Segons el mitjà francès, s’ha obert una investigació per assassinat que continua en curs a càrrec de la secció d’investigació de Montpeller. De moment no s’ha identificat a la víctima, però sembla que el seu perfil no correspon a cap veí de la localitat ni a cap desaparició de la zona.

S’espera que a final de setmana es realitzi l’autòpsia per identificar la víctima i comprendre les circumstàncies de la seva mort. Els primers elements indiquen que es tractaria d’una dona gran, baixa i de complexió forta.