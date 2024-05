La Visura Ciutadana reclama un índex de preus de referència per regular els lloguers

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Visura Ciutadana considera que és "molt difícil" poder resolder la problemàtica de l'habitatge a curt termini i demana al Govern mesures per millorar la situació com aplicar un índex de preus de referència per regular el cost global dels lloguers, segons exposen en un comunicat. L'òrgan format per una desena de persones per representar la ciutadania i fiscalitzar la feina del Govern defensa que es fixin uns preus de lloguer recomanats en funció de la situació geogràfica, els metres quadrats, l'any de construcció i l'eficiència energètica dels edificis. I afirmen que aquest índex "permetrà regular el cost global dels lloguers (lloguer, calefacció, desplaçaments ...)".

La regulació que reclamen hauria d'incloure també les pujades de lloguer a locals, despatxos comercials i places d'aparcament "així com també estudiar la possibilitat de realitzar pròrrogues". I puntualitzen que aquestes mesures han de ser "limitades en el temps per no crear incerteses de rendiment del patrimoni immobiliari i no reduir la creació de nous pisos de lloguer i generar més especulació".

El grup de ciutadans aposta per accions més contundents per facilitar l'accés a l'habitatge en un informe on critica l'impost aprovat per limitar la compra d'immobles com a inversió estrangera perquè afirmen que "la nova tributació és insuficient" per frenar aquestes operacions. La Visura Ciutadana demana que s'obligui als inversos estrangers a declarar totes les inversions al país d'origen "per evitar situacions de bloqueig de pisos" i vol un enduriment dels requisits per autoritzar l'arribada de residents actius i passius. I ho argumenten assegurant que s'han de deixar de considerar inversió estrangera les que no aporten un valor afegit al país, i no orienten cap a una economia que requereix una mà d'obra més qualificada.