Localitzen el cos del treballador de les obres del projecte Caldes que havia caigut al riu

El cos del treballador que havia caigut al riu a les 15:08 hores ha estat trobat a les 20:15 hores al pont de la Margineda, així ho ha informat la policia, que donarà més detalls a través d'un comunicat.

Els cossos d'emergència han estat realitzant la recerca des de la rebuda de l'avís a les 15.08 hores quan l'home va caure a l'aigua en cedir el terreny del punt on treballava a les obres del projecte Caldes a la part alta d'Escaldes, per sobre de la plaça Santa Anna. L'operari s'hauria donat un cop al cap i hauria quedat inconscient, segons han explicat alguns testimonis. Un company de feina hauria intentat ajudar-lo però finalment hauria estat arrossegat pel fort corrent del riu.

Un bomber revisa el riu recercant el cos del treballador del projecte CaldesFernando Galindo

Els cossos d'emergència donen per difunta a la persona des d'una hora després de la caiguda perquè hi ha testimonis que han vist el cos de bocaterrosa. Les tasques es centren ara a localitzar la víctima per recuperar el cos amb l'operatiu de rescat d'agents de policia i bombers a la zona del pont de Madrid a Santa Coloma i a la Margineda, on hauria estat vist el cos per última vegada. La recerca s'està fent també passada la duana amb la participació dels bombers de la Generalitat, agents de la guàrdia civil i dels mossos d'esquadra que han estat avisats de la recerca que s'ha activat.

Recerca del cos de bombers al riuFernando Galindo

Els efectius del cos de salvament i diverses patrulles de la policia s'han mobilitzat per rescatar la persona pel curs del riu amb diversos punts de vigilància inicialment per l'Estadi Comunal a Andorra la Vella, el pont del parc de bombers i a la Margineda. El dispositiu compta a més amb el suport d'un helicòpter que ha sobrevolat el riu Valira per intentar trobar la víctima.

El riu Valira baixa avui amb força intensitat per les pluges dels últims dies i el gran cabal d'aigua dificulta les tasques de cerca de l'home accidentat a Escaldes.