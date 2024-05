Quatre punts més ajornen set anys la crisi de les pensions

detail.info.publicated Pietat Martin vivas / Dolors Moreno

La CASS apuntava la setmana passada que els compromisos adquirits en matèria de pensions de jubilació ronden els 7.000 milions d’euros. El president del fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, va afirmar ahir que òbviament no és una quantitat a la qual s’hagi de fer front a curt termini, però es difon perquè es prengui consciència que cal enfortir el sistema per estar preparats per als pagaments futurs. Com ho fa, va exemplificar, una família que s’hipoteca per 300.000 euros en 30 anys, diners que seran, amb els interessos, 450.000 per retornar al banc, però que sap que no els ha de reunir de cop, sinó tenir el múscul per anar pagant-los progressivament. I múscul és el que ha de guanyar un sistema que, com ja s’adverteix des de fa anys, té relativament a prop el dia que allò que s’ingressa per cotitzacions ja no sigui suficient per pagar les pensions i, per tant, sigui necessari acudir a les reserves –que a 30 de març estaven en 1.725 milions–. Cinca va fer balanç de la situació ahir al Parlem-ne, de Diari TV. I va evidenciar que l’augment de cotitzants ha millorat els pronòstics i que si s’hi suma alguna mesura, com l’augment de cotització, “guanyarem més temps”. És una de les que treballa la comissió legislativa que aborda la qüestió i un augment de quatre punts –a repartir entre patró i assalariat– permetria ajornar “sis o set anys” la crisi.