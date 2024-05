Obres a l’Espai Columba per acollir les pintures murals

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha anunciat que demà s’iniciaran les obres d’adaptació de l’Espai Columba perquè s’hi puguin instal·lar les recentment adquirides pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Concretament, es desmuntarà la instal·lació de pantalles existent a la primera planta de l’edifici, ja que serà en aquest espai on se situaran El bes de Judes i La Flagel·lació. Així mateix, s’aprofitaran aquests treballs per millorar la climatització i la seguretat de la instal·lació. Per tal de poder fer aquest procés d’adaptació, el museu romandrà tancat durant deu dies.