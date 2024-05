Oberta la convocatòria dels ajuts per a les matrícules universitàries de tercer cicle

El BOPA publicarà aquest dimecres la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle de l'any 2024. L'objectiu d'aquests ajuts és afavorir la formació en l'àmbit de la recerca mitjançant els estudis de tercer cicle, que culminen amb la defensa d'una tesi doctoral i l'obtenció del títol de doctor.

Es preveu finançar l'import de les partides obligatòries de les matrícules universitàries de tercer cicle. Si l'import total de les sol·licituds validades és superior als 3.000 euros de la partida global prevista, l'import a atorgar es reduirà de manera proporcional entre totes les candidatures.

Els candidats han de complir, com a mínim, un dels criteris següents: ser nacional andorrà; tenir residència legal i efectiva al Principat des de fa cinc anys consecutius o tenir la residència legal i efectiva i desenvolupar el doctorat a ple temps, de manera presencial, en una de les universitats del país. També caldrà justificar que no es rep cap ingrés mensual brut fix igual o superior a 1.500 euros en concepte de nòmina. La data de la matrícula a subvencionar ha de ser entre el 13 d'octubre del 2023 i l'11 d'octubre del 2024.

Les persones interessades en els ajuts poden presentar la seva sol·licitud al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Govern, dins de la franja d'obertura al públic, a partir d'aquest dijous i l'11 d'octubre del 2024. El plec de bases i la documentació relativa a la convocatòria es pot consultar a partir del dijous al web d'ensenyament. En cas de necessitar informació complementària, aquesta es pot demanar a l'Àrea de Recerca del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

Atorgada la beca Fulbright per al curs acadèmic 2024-2025

Així mateix, també s'ha atorgat la beca Fulbright per al curs acadèmic 2024-2025 acordada pel Comitè Bilateral Fulbright. Aquesta ha estat atorgada a Emma Juan perquè pugui estudiar el Màster in Data Science d'un any de durada a la Universitat de San Francisco, als Estats Units d'Amèrica. L'import becat és de 68.300 USD, i inclou despeses d'anada i de tornada, de matrícula, d'establiment i compra de llibres i una assignació mensual durant 12 mesos.