Naturland acollirà la primera edició del Bike Show el 15 i 16 de juny

La primera edició del Bike Show Naturland se celebrarà el 15 i el 16 de juny a Sant Julià de Lòria, Andorra. Així ho ha anunciat aquest dimarts el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació de l'esdeveniment. "Andorra Turisme referma l’aposta de promoció del país com un paradís per als esports i, en especial, per al món de la bicicleta" ha assenyalat.

Per Cerni Cairat, cònsol major de Sant Julià de Lòria, aquesta prova serveix per "posicionar Sant Julià de Lòria com a referent en lleure Esportiu i pràctica del’esport en alçada." "La seva celebració va en la línea del comú d’apostar pel turisme sostenible".

El Director General de Naturland, Xabier Ajona, ha parlat de com "Naturland aposta per les proves de cross country dins la promoció del Naturland Bike Center. El format de l’esdeveniment, que omple tot el cap de semana, complementa l’oferta del centre".

Per acabar, Albert Balcells, Director d'Ociandsports, ha destacat "que és un esdeveniment que engloba tota la comunitat ciclista, des dels èlits fins al públic familiar".

El format Bike Show es reprodueix a diversos llocs al llarg de l'any i és un conjunt de proves de ciclisme per a tots els públics que es desenvolupen durant tot un cap de setmana.

L'activitat començarà el dissabte 15 de juny amb les curses infantils de les Super Cup Youth. Un campionat que es desenvolupa durant tota la temporada amb la participació de nens/es de categories des de prebenjamí a infantil, les futures promeses del mountain bike.

Al migdia, a partir de les 14 hores, serà el torn de la Shimano Super Cup Massi, serà la sisena prova d'un total de 7, és a dir, el campionat és probable que es pugui decidir pràcticament en aquesta prova d'Andorra, que a segur que l'altitud i la duresa del circuit marcaran el resultat final. La Shimano Super Cup Massi recordem que és un dels circuits competitius de mountain bike de més prestigi del món, amb la participació dels millors equips i corredors internacionals i que més punts UCI reparteix, en aquest cas la prova serà de categoria UCI C2.

Diumenge 16 de juny serà el torn de la Marathon Cup, un dels circuits de mountain bike tipus marathon més antic i de més prestigi i millor participació del continent.

La prova de Naturland serà la quarta d'un total de 5 a celebrar-se durant l'any. El circuit de la Marathon Cup transcorre pels boscos i sendes de la zona de Naturland, oferint dues opcions de recorreguts: 51 km amb 1.664 m+ (XCM) i 33 km amb 1.043 m+ (XCP). Les curses aprofitaran moltes pistes que a l'hivern són les pistes d'esquí de fons, un paisatge preciós d'alta muntanya, entre avets, amb unes vistes excepcionals de l'entorn d'Andorra. Ja estan obertes les inscripcions de totes les proves. Tota la informació i inscripcions es pot consultar a través del web.