L’esquí i el rugbi, els més beneficiats per les ajudes

L’esquí i, especialment, el rugbi són els principals beneficiats de les subvencions esportives del 2024 atorgades pel Govern, i és que la de l’esport nacional tornarà a ser la federació que més diners rebi, amb 1,3 milions d’euros, mentre que el món de l’oval té el major augment (més enllà del pàdel, que passa de 3.000 a 18.000 euros), amb una pujada del 38,57%, fins als 406.000 euros, sumant club i federació, i del 70,92% (de 141.000 a 241.000 euros) tenint en compte només el VPC després de l’ascens a la Divisió d’Honor B assolit el cap de setmana passat a Barcelona. En total, l’executiu destinarà aquest any 4.612.790 euros a les ajudes a l’esport, un 17,41% més que el curs passat a causa de la creació d’una partida de 336.000 euros que s’atorgarà tant el 2024 com a l’any que ve perquè 12 federacions preparin els esportistes de cara a la participació en els Jocs dels Petits Estats de l’any que ve. Pel que fa a les subvencions habituals a les federacions i clubs històrics, les 41 entitats beneficiàries rebran enguany un import total de 4.276.790 euros, un 8,86% més del que van obtenir el 2023.

Ajudes a l'esport

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va demanar en l’esborrany entregat a Govern 1,6 milions, tal com va publicar en el seu dia el Diari, i finalment l’executiu li ha atorgat 1,3 milions de subvenció, un increment de 150.000 euros respecte a l’ajuda de l’any anterior, la qual cosa suposa un 13,04% d’augment. L’entitat ho argumentava degut principalment al cost que té mantenir un equip d’elit, com és el cas de Joan Verdú, i és que la despesa aproximada se situa prop dels 300.000 euros. Sobre l’import final, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va explicar que “van demanar un augment considerable, hem parlat amb ells i també estan buscant ajuda dels patrocinadors que tenen ara per poder arribar a aquesta xifra”, i va agregar que “l’augment es deu als bons resultats que hi ha hagut perquè pugui destinar els diners als esportistes d’elit i també tingui diners suficients per seguir treballant amb la base”. En el cas del rugbi, la justificació de l’augment, sobretot en el cas del VPC, va venir donada per l’ascens de categoria a Divisió d’Honor B espanyola. “Som conscients dels requeriments que tindran a la segona divisió i amb aquesta subvenció s’ha tingut en compte”, va assenyalar Bonell, que va agregar que “encara no saben del tot què se’ls exigirà, però sí que necessitarien més recursos”.

La resta de federacions i clubs han vist augmentada l’ajuda, com a mínim amb l’augment de l’IPC (menys el COA, que té una rebaixa, pel nombre de participants en les cites internacionals d’enguany) i d’altres han pujat més, com la de pàdel, que ha multiplicat per sis la subvenció “perquè ha presentat un calendari molt realista per potenciar les lligues nacionals i fomentar la base”, tal com va explicar el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, que va afegir que “pretenem marcar una subvenció fixa i que tothom sàpiga en quin import es mourà, i després variar en funció de la disponibilitat pressupostària, els programes esportius que hagin presentat i el nombre d’esportistes, a més d’altres criteris com ara el foment de la base, la formació de tècnics o el suport a l’esport femení”.