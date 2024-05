Detingut un home per una agressió sexual la matinada de dissabte

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’activació a l’hospital d’un codi lila dissabte al migdia va servir per detenir un home de 36 anys per una agressió sexual, segons informa la policia. La víctima va explicar els fets al centre hospitalari i els sanitaris van alertar el servei d’ordre, que va obrir una investigació i va acabar arrestant l’home poc després de tenir un enfrontament amb amics de la denunciant. La policia indica que l’agressió va tenir lloc la matinada de dissabte i a la nit, quan els agents anaven a arrestar l’home, es va produir un incident. El cos de seguretat assenyala que els amics de la víctima van veure el presumpte agressor conduint un cotxe i van intentar barrar-li el pas, i l’home “va arrencar per marxar i van caure a terra”.