Andorra presenta l’informe de polítiques climàtiques

Andorra s’ha convertit en el primer país a presentar l’informe biennal de transparència reforçada a les Nacions Unides sota l’Acord de París, un document que inclou tot un seguit d’objectius, polítiques i mesures climàtiques, així com un inventari de gasos. És per aquest motiu que els secretaris i representants de l’organisme s’han desplaçat al país amb la intenció de revisar exhaustivament l’informe i assegurar-se que compleix totes les exigències. La revisora experta de la convenció de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Pepa López, va expressar ahir la seva sorpresa davant els mitjans de comunicació per la celeritat amb què s’ha lliurat el document, tenint en compte que els països tenen com a termini límit el desembre del 2024. López va elogiar l’informe com un text “ambiciós” destacant la diversitat de les mesures adoptades per cada país. En el cas d’Andorra, va subratllar que, com a país petit amb poques fonts emissores contaminants, “hi ha poc marge per reduir”.