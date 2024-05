Una turista dona un cop de peu a un policia en ser controlada per conduir en contra direcció

Una dona de 50 anys no resident al país va protagonitzar divendres passat un incident de trànsit i va acabar agredir els agents que van arrestar-la. La policia exposa en un comunicat que van ser avisats perquè una conductora havia fet un avançament en contra direcció a Sant Julià i van poder aturar-la a la rotonda de la Margineda. El cos de seguretat detalla que "des del primer moment es va mostrar agressiva i va bufar de manera errònia" totes les vegades que se li va intentar fer la prova d'alcoholèmia.

La turista va "insultar i amenaçar els policies, va desobeir les seves indicacions i va intentar marxar", recull el comunicat. Els agents van detenir-la i en introduir-la al vehicle patrulla va mostrar una actitud "violenta donant puntades de peu contra la mampara de protecció". Un dels efectius del cos es va seure amb ella a la part del darrere del cotxe per evitar que es pogués lesionar i la dona "li va propinar un cop de peu a la cara, causant-li una ferida". L'arrestada va ser finalment traslladada al despatx central de la carretera de l'Obac on va ser sotmesa a la prova d'alcoholèmia i va donar positiu amb 0,60 de taxa. La policia va imposar-li una sanció administrativa per aquesta infracció en no arribar al límit penal.

La detinguda està acusada de delictes contra la llibertat, contra la funció pública, contra l'honor i contra la integritat física i moral per l'enfrontament amb els agents de policia.

Alcoholèmia de 2,10

La conducció sota els efectes de l'alcohol ha estat el motiu de dues detencions més la setmana passada. La primera va ser un home de 48 anys que va tenir un accident de danys materials contra un altre vehicle divendres a la tarda a Escaldes i va fugir. Els agents el van localitzar poc després i el van arrestar.

La segona detenció d'un conductor ebri va ser la matinada de dissabte en ser controlat un jove de 25 anys amb una taxa positiva d'1,75.

La policia informa a més d'un arrest a la frontera del riu Runer d'una turista de 34 anys que va entrar al país amb 0,56 grams de cocaïna.