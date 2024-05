Tretzena edició i batent rècords

Deia el cap de Govern que sense la Cursa Popular Illa Carlemany “ja no entendríem la primavera andorrana”. I el cas és que tretze edicions després l’esdeveniment ha certificat la bona salut –mai millor dit– i ha trencat el rècord de participació. Més de 3.600 persones hi van prendre part i varen esgotar els dorsals disponibles (que eren 3.200) i superar la xifra més alta assolida fins al moment, que era la del 2016, amb 3.500 corredors.

La cursa va omplir els carrers del centre.SFGA

Participants de totes les edats, corredors professionals, amateurs, gent caminant, moltes famílies, van fer part de la cursa ideada per promoure els hàbits saludables i que també té finalitats solidàries. Enguany, tot el que es recapti de les inscripcions es destinarà al banc d’aliments de Càritas. I entre els participants anònims, hi havia una nodrida participació de representants polítics. El mateix cap de Govern i les ministres de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i de Salut, Helena Mas, la subsíndica general, Sandra Codina, o la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada.

La cursa tenia dos traçats, que van arrencar a l’avinguda Consell de la Terra d’Escaldes i van acabar al Parc Central, el de 5 quilòmetres (puntuable per al Campionat d’Andorra) i el de 2, pensat per al públic més familiar. En la categoria masculina, el guanyador va ser Nahuel Carabaña, seguit de Marcos Sanza i Iván da Costa. En la femenina, el podi va ser per Ariadna Fenés, primera, Jeane Cros, segona, i Cristina Martins, tercera.