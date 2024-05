El Raonador no podrà presentar recursos d'inconstitucionalitat

El raonador del ciutadà haurà de comparèixer davant del Consell General o del Govern quan cregui que alguna llei pot incórrer en vici d'inconstitucionalitat. Aquesta és una de les esmenes que ha presentat el PS a la seva pròpia proposició de llei. Inicialment, la idea del partit era que el Raonador pogués actuar independentment i presentar recursos d'inconstitucionalitat davant del tribunal escaient. Tanmateix, la majoria no va estar d'acord amb aquesta proposta, fet que va portar el PS a modificar-la per tal que s'aprovi el text.

El partit també ha presentat a decisió pròpia una esmena per adaptar la llei als acords de París, per tal que la institució pugui assumir també competències pròpies d'una institució nacional de drets humans, donant compliment a nombroses recomanacions formulades per diferents comitès de les Nacions Unides.