Queixes pel col·lapse en l’atenció al públic de Tributs

La situació no és nova, però ha fet esclatar la paciència dels usuaris, principalment d’empreses o d’assessories comptables i fiscals que necessiten fer tràmits de manera freqüent al Departament de Tributs i Fronteres i que des de fa temps pateixen la imposibilitat d’accedir-hi de forma ràpida. Encara més, la majoria d’assessors consultats asseguren que és “impossible” aconseguir contactar amb el servei, sigui telefònicament, per cita prèvia o a través del correu electrònic.

La irritació és molt gran entre els professionals, que consideren “indignant” haver de perdre el temps sense cap resultat i haver de deixar altres feines per intentar resoldre algun afer al departament. N’hi ha, com han assegurat al Diari, que han subcontractat altres empreses per fer aquestes gestions i no haver de perdre dies sencers a l’oficina de Tributs. “He fet unes 25 trucades al matí, durant quatre dies seguits, sense aconseguir que ningú m’atengui”, es queixa un assessor.

La resposta és la mateixa amb altres professionals consultats per aquest rotatiu. La trucada per telèfon acaba amb una veu enregistrada aconsellant utilitzar el DTF que és accessible a la web, on s’han d’introduir les dades personals i explicar el motiu de la consulta. Novament, segons els usuaris, no hi ha resposta. Tot s’atribueix a la falta de personal i fins i tot recursos tècnics. Hi ha tres persones treballant-hi, però no sempre hi són totes, així que l’atenció directa al públic és molt lenta. Els funcionaris són del tot insuficients per al nombre de consultes i gestions que s’han de fer.

INSISTÈNCIA

Hi ha qui opta, com a darrera opció, per anar directament a l’oficina sense cita prèvia i esperar el temps que sigui necessari –tot el matí– fins que aconsegueix parlar amb un funcionari. La màquina que reparteix el nombre de torn no funciona i una persona del departament apunta el nom en una llibreta per seguir l’ordre d’atenció al públic. Tampoc funciona la via del correu electrònic. Els treballadors estan saturats i no contesten les peticions.

Els usuaris lamenten que només hi hagi tres persones tot el matí per atendre les cites, un nombre que consideren del tot insuficient per a totes les consultes que es fan en matèria impositiva i de negocis. A més, ara és el període per fer la declaració de la renda i moltes persones volen assessorament de Tributs per no haver de pagar un gestor. Altres tràmits habituals són l’impost de societats o la renovació dels permisos dels no residents.

La demanda de tràmits és creixent, s’han incrementat el nombre d’empreses i també hi ha més ciutadans que necessiten el servei, mentre que els efectius pel que fa a personal han minvat.

Els afectats consideren que s’hauria de facilitar poder fer més gestions de manera digital i, òbviament, amb més funcionaris per atendre els usuaris. Les assessories reconeixen obertament que “aquest mal servei” es tradueix en el fet que els seus clients s’enfadin per la demora en els tràmits que encarreguen, però que no és possible perdre tot un matí per fer una gestió al departament.