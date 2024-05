El PSC guanya les eleccions i els partits independentistes no sumen

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Partit Socialista (PSC) va guanyar ahir clarament les eleccions al Parlament de Catalunya amb els 42 escons que li atorgava l’escrutini per sobre del 99%. Una victòria, però, que no li val per governar i que necessitarà pactes. Un dels que s’apuntaven és reeditar un tripartit amb Esquerra Republicana (ERC), que va protagonitzar la gran caiguda de la nit, i els Comuns. Perquè l’altra gran titular de la jornada és que el bloc independentista ja no suma per governar. Junts serà la segona força al Parlament, amb 35 diputats, i Esquerra marxa a la tercera posició després de caure fins als 20 representants (en tenia 33). A la pèrdua de força del bloc per la independència s’hi suma la CUP, amb 4 escons, respecte dels 9 que tenia fins ara.