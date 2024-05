La patronal vol esperar l’evolució de l’IPC per negociar la pujada salarial

La Confederació Empresarial (CEA) reitera, abans d’iniciar les negociacions per a la pujada salarial del 2025, que “entenem que el salari mínim s’ha de regular per decret, com es fa cada any. Estem d’acord que es faci per sobre de la inflació, com s’ha fet els últims vuit anys, però la resta de salaris han de quedar a la negociació entre empresari i treballador”. A més, el director de la patronal, Iago Andreu, apunta que abans de començar les negociacions sobre l’increment salarial el que cal és “estar atents a l’evolució de la inflació. És molt difícil voler encarar aquesta negociació sense saber de quina inflació estem parlant”. I hi afegeix que en “inflacions que caiguin per sota del 3%” potser no cal que s’apliquin als sous més enllà del salari mínim.

Andreu és del parer que la negociació dels salaris no hauria de correspondre al Consell Econòmic i Social (CES) i que si s’hi està fent és perquè “és l’últim recurs”. Però defensa que s’hauria de fer en l’àmbit sectorial malgrat reconèixer la dificultat per poder negociar convenis que creu que serien interessants en sectors com la construcció o el transport. La seva opinió sobre la falta de representants dels treballadors és que és “inherent al tipus d’estructura econòmica” del país on no hi ha indústria, que és el sector en què tradicionalment els sindicats han estat forts; també hi va en contra la dimensió de les empreses i la “rotació” del personal. Rebutja les represàlies, ja que recorda que si un representant dels assalariats fos acomiadat “el comiat seria nul”.

I el representant de la patronal també lamenta que la negociació al CES estigui una mica “falsejada” perquè els sindicats saben que, si no hi ha acord, “vindrà el Consell General a dir-nos com hem d’apujar els salaris”. Andreu es queixa, a més, que “falten uns interlocutors a l’altre costat de la taula”, ja que els afiliats a l’USdA provenen majoritàriament del sector públic.