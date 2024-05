Concurs per cobrir 4 places vacants a l’àrea de transformació digital

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha tornat a convocar l’edicte per ocupar places vacants de cap de projectes al departament de transformació digital. Després que en les dues anteriors convocatòries únicament s’hi hagués formalitzat una candidatura, ara es posen a concurs quatre llocs de treball que tenen com a funció atendre els requeriments dels diferents departaments de Govern a la demanda de noves aplicacions, recursos informàtics i en la utilització d’aquests recursos. Les persones interessades han de tenir una titulació oficial d’ensenyament superior com a mínim del nivell 6 A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) en Enginyeries Tècniques en l’àmbit de la informàtica, de l’industrial, de l’electrònica o de les telecomunicacions. S’ofereix una retribució anual bruta de 35.150,80 euros, distribuïda en tretze pagues.