6.045 estrangers es van establir al país l'any passat

Un total de 6.045 persones provinents d'altres països van establir-se al Principat, una xifra que és un 41,6% superior a la de l'any anterior, quan van arribar 4.270 persones. Segons el departament d'Estadística, aquest augment respon, en gran part, a l’establiment al país dels temporers que han regularitzat la seva situació i han obtingut el permís de residència i treball.

En la taula d'immigració destaquen, per sobre de la resta de nacionalitats, els immigrants espanyols i els d’altres nacionalitats. Les franges amb major nombre d'immigrants va ser la de 30 a 39 anys, seguida de la de 20 a 29 anys.

D'altra banda, segons el darrer informe d'Estadística, van marxar del país 2.638 persones, un 10,4% més respecte a l’any anterior, quan van marxar 2.390 persones. Per característiques demogràfiques, els que més han migrat són homes, espanyols o d’altres nacionalitats, i amb una edat compresa entre els 20 i els 39 anys.

El saldo migratori per trams d’edat és negatiu en les edats més elevades, el que significa que a partir dels 70 anys han marxat més persones de les que han arribat. Tanmateix, els saldos migratoris més elevats es troben en les franges d’edat entre 20 i 49 anys. Finalment, el saldo migratori per nacionalitat es mostra negatiu, igual que va succeir l’any passat, per als andorrans i portuguesos. En canvi, el saldo migratori d’altres nacionalitats i dels espanyols són els més elevats.