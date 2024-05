Tret de sortida a la 13a cursa popular de l'Illa Carlemany amb més de 3.600 participants

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 13a cursa popular de l’Illa Carlemany ha arrencat aquest matí amb més de 3.600 participants i 3.200 dorsals venuts, segons el Govern. Així, s'ha superat el rècord del 2016 quan es van apuntar 3.500 corredors. La sortida ha estat al carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany, davant del centre comercial, tant pel traçat de 5 quilòmetres, que correspon al Campionat d’Andorra de 5 km, com pel de 2 quilòmetres, pensada per al públic familiar. L'arribada és al Parc Central on s'ha fet l'entrega de premis. En la categoria masculina, el guanyador ha estat Nahuel Carabaña, en segona posició ha quedat Marcos Sansa, i en

tercera posició Iván da Costa. En la categoria femenina, Ariadna Fenés ha estat la guanyadora, Jeane Cros ha quedat en segona posició i Cristina Martins ha estat tercera. L'acte ha comptat amb la presència de la ministra de Salut, Helena Mas, de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes. Pel que fa als fons recaptats, es destinarà la suma al banc d'aliments de Càritas Andorrana. El preu oscil·lava entre els 5 euros pels adults i els 3 pels infants.