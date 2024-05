Un nou medicament per perdre pes s’esgota en pocs dies

El medicament anomenat Wegovy és un producte del mateix laboratori que l’Ozempic (Novo Nordisk), té el mateix principi actiu i s’usa per a la pèrdua de pes. Tot just ha arribat aquest mes de maig a les farmàcies espanyoles i també a Andorra, però ja s’ha esgotat, fet que demostra l’alta demanda que hi ha al darrere i que ha provocat importants tensions en la distribució de l’Ozempic. Cal recordar que el fàrmac està indicat per a persones que pateixen diabetis de tipus 2, però des de fa un temps s’ha usat de manera massiva per aprimar-se, un fet que ha obligat les autoritats sanitàries (també a Andorra) a imposar limitacions en la seva distribució.

Wegovy no està finançat per la CASS i la seva composició més econòmica val prop de 180 euros. La de 2,4 mg s’enfila a prop dels 300. L’Ozempic conté semaglutida i es presenta en forma d’injecció. L’octubre del 2022 el ministeri de Salut va aprovar un decret per limitar el reemborsament per part de la CASS de fàrmacs com l’Ozempic a pacients amb diabetis. Pocs dies més tard informava de les dificultats que havien constatat les agències del medicament espanyola i francesa per obtenir fins a tres fàrmacs –Trulicity, Ozempic i Bydureon– degut a l’elevada demanda a escala mundial. El ministeri apuntava a la necessitat d’aplicar mesures per pal·liar el problema, com ara fàrmacs alternatius si no n’hi ha disponibilitat. El passat mes de març novament s’informava el sector farmacèutic de les dificultats per obtenir l’Ozempic per l’alta demanda a escala mundial i s’instava els metges a no iniciar nous tractaments amb aquest medicament i a receptar substituts.

El laboratori Novo Nordisk ja alertava fa algunes setmanes que el nou fàrmac Wegovy estava experimentant una “demanda mundial sense precedents” i que, en conseqüència, el subministrament es realitzaria de forma limitada als diferents països on està disponible per tal de donar cobertura als pacients que inicien el tractament. El medicament augmenta la sensació de sacietat, amb la qual cosa es rebaixa la gana. Però els experts també alerten que no es tracta de fàrmacs per perdre alguns quilos, sinó que estan indicats per a persones amb obesitat i sota estricte control mèdic. El que diu la fitxa tècnica és que s’ha de complementar amb una dieta baixa en calories i amb exercici físic per rebaixar el pes.