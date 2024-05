L'andorrana Andrea Sánchez guanya el premi al millor guió al Festival Ull Nu

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Frialdad” de l’andorrana Andrea Sánchez s'ha endut aquest diumenge el premi al Millor guió a l'11è Festival Ull Nu, un curt de ficció-experimental que està inspirat en el film “El espectro de justine” del també andorrà Jordi Gigó. L'organització ha informat que Sánchez ha estat premiada amb 1.000 euros pel Consell General, mentre que el francès Franck Hourliac ha guanyat el Millor curtmetratge amb l'obra "Chaud" i ha obtingut una recompensa de 1.500 euros pel Govern.

L'esdeveniment s'ha celebrat aquest cap de setmana al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb més de 600 propostes presentades i relacionades amb el món audiovisual.

Pel que fa al Millor curtmetratge avaluat pel jurat Carnet Jove, ha estat per a Dubi Cano, Marta Codesido, Núria Ubach i Ulrika Anderson amb “Les més grans”, i un premi de 1.000 euros. El premi Fòrum de la Joventut d’Andorra a la millor direcció ha estat pel vídeoclip “Superlesbiana” de Anna Asensio, amb 100 euros. L’actriu i cantant de la peça és Adriana Llobet, resident de la Seu d’Urgell. Finalment, Andorra la Vella ha atorgat el Premi del públic a “Nocturnas”.

Els premis Ull Nu Lab de guió, anunciats pels tutors Alejandro Martín i Marta Grau, han estat per a “Un lloc segur” i per a “Joguines trencades” amb 500 euros per a cadascun. La peça que el jurat ha valorat com a Millor fotografia, un premi ofert per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, ha estat per a “Provocadora” l’Èlia Lorente, i per un valor de 800 euros.

El Premi Arxiu Nacional d'Andorra del Festival Ull Nu a la Preservació de la memòria històrica ha estat per “Les vallées des rides” amb una remuneració de 1.000 euros.

El premi al Millor muntatge se l'ha endut Miquel Gomila amb "Mikado" amb un import de 1.000 euros.