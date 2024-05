Formació a 60 voluntaris de Govern en activitats solidàries

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una seixantena de voluntaris de Govern van trobar-se ahir a la casa de colònies d’AINA per encetar la temporada d’activitats, entre les quals destaca el Cirque du Soleil, la cursa popular de l’Illa o la caminada contra el càncer organitzada per Assandca. La iniciativa va comptar amb la presència del ministeri de Cultura, Joventut i Esports i va oferir una formació sobre comunicació i assertivitat en les accions voluntàries impartida per la Federació Catalana de Voluntariat Social, segons va informar el Govern. Els assistents van poder descobrir les millors tècniques a emprar en els diferents esdeveniments en què participaran.