Andorra Business vol donar un impuls als rodatges de cinema

La producció audiovisual és una indústria en auge a Andorra. Cada vegada més empreses del sector –amb seu al Principat i d’arreu– se senten atretes pels paisatges del país. Les muntanyes del Principat poden ser una localització ideal per a pel·lícules, espots publicitaris i altres peces audiovisuals.

Andorra Business ha fet un seguiment d’aquesta tendència en els últims anys i ha identificat el sector de l’audiovisual com una oportunitat per a la diversificació. Ho va afirmar ahir al migdia la directora de l’agència de promoció econòmica, Judit Hidalgo, davant del públic que omplia la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella per escoltar la xerrada Una pàgina en blanc, organitzada en el marc del festival Ull Nu, un públic format majoritàriament per professionals del cinema i la comunicació audiovisual.

L’interès creixent d’Andorra Business pel sector es traduirà en la creació d’una comissió cinematogràfica andorrana, va anunciar Hidalgo. Aquesta mena d’organitzacions, presents a la majoria de països d’Amèrica del Nord, Àsia i Europa, s’encarrega d’atraure equips de producció estrangers i donar-los suport perquè puguin desenvolupar els seus rodatges sense problemes. “Volem posar totes les facilitats a l’abast dels creadors per dinamitzar encara més el sector”, va afirmar.

Hidalgo va recordar que l’auge del sector no només es reflecteix en l’increment del nombre d’equips estrangers que volen rodar a Andorra. N’és una mostra il·lustrativa, va afegir, la proliferació d’un ecosistema d’estudis audiovisuals, en què el Diari Andorra també ha assumit una posició destacada.

Pel que fa al cinema, cal recordar que aquest any el Govern va incrementar l’ajut anual per a un únic projecte de ficció, documental o animació de 100.000 a 125.000 euros. La voluntat de l’executiu és destinar-hi més diners els anys vinents.