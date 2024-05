Sanció a un menor d’edat per caçar un isard

El cos de banders va controlar fa unes setmanes un noi que duia un cap d’isard a l’esquena que havia abatut a la muntanya. El jove, menor d’edat, és d’una família molt coneguda a Andorra.

El Diari ha pogut saber que va ser sancionat amb una multa administrativa de 3.000 euros, la suspensió de la llicència de caça i la inhabilitació per obtenir-la durant tres anys. La sanció, d’acord amb l’import, està catalogada com a molt greu a la Llei de caça.

El noi, tot i no superar encara la majoria d’edat, té permís per a aquesta activitat cinegètica i per a l’ús d’arma. No ha transcendit més informació. Únicament que va ser detectat a la parròquia de Canillo i que traslladava de manera ostentosa el cap de l’isard. Se li va aplicar la sanció corresponent per caçar un isard fora de temporada. La llei permet la caça a menors si van acompanyats d’un adult, situació que tampoc es va donar en aquest cas.

La inhabilitació per tres anys comportarà que passat aquest període haurà de superar les proves requerides per obtenir de nou la llicència de caça, sobre coneixements de fauna, hàbitats, utilització d’armes de foc i legislació en matèria de protecció del medi, de caça i d’armes.

El fet és àmpliament comentat a la parròquia de Canillo i Encamp, on viuen els familiars més propers del noi. Segons algunes fonts, la família no té tradició caçadora.