Marsol avalua l’atracció d’empreses foranes

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, es va reunir ahir a Madrid amb el ministre espanyol d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, per tractar aspectes que afecten ambdós països en matèria de treball i empreses. Els dos homòlegs van intercanviar experiències sobre la inversió estrangera com a generadora de llocs de feina i complementària en certs sectors, així com els reptes de les noves tecnologies i la innovació en els negocis. En aquest sentit, els ministres van parlar de les energies netes i dels parcs tecnològics per atraure noves empreses al país. A banda, Marsol va abordar l’acord d’associació amb la Unió Europea com un impuls per a les empreses foranes a l’hora d’instal·lar-se al Principat d’Andorra.