Espot diu que avortar es despenalitzarà aquesta legislatura

La interrupció voluntària de l’embaràs fora del país es despenalitzarà abans que acabi la legislatura i tindrà cobertura de la CASS, segons va assegurar el cap de Govern, Xavier Espot, a la reunió de poble sobre l’acord amb la UE que es va celebrar a Encamp. Espot va manifestar que el Govern està “buscant una solució que pugui permetre avançar en els drets de les dones i mantenir l’estructura institucional i crec que ho estem aconseguint”. El cap de l’executiu va remarcar que l’objectiu s’està assolint amb un “diàleg serè i discret”, i que es treballa “un sistema que permeti despenalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs i que tot i que no es pugui avortar en territori andorrà hi hagi un acompanyament, encara més ampli, que permeti que les dones puguin anar fora de casa nostra, però puguin fer-ho sobretot sabent que això no tindrà cap mena de conseqüència penal”.

Espot va recalcar que, a més, les dones podran avortar amb la tranquil·litat, que serà una despesa sanitària coberta “perquè serà absolutament rescabalada per la nostra Seguretat Social”. El cap de Govern va parlar de la interrupció de l’embaràs per la pregunta d’una assistent a la reunió d’Encamp i va declarar que es tracta d’un assumpte que no recull l’acord, sinó que Andorra l’ha de resoldre internament “perquè tenim un dèficit” de drets i des del punt de vista de la plena igualtat pel fet que l’avortament estigui recollit al Codi Penal, tot i que no s’estiguin obrint causes judicials. Xavier Espot va ressaltar que per tractar l’avortament s’ha de ser conscient que Andorra té “una estructura institucional que fa que no puguem adoptar decisions tan salomòniques” com han fet d’altres països.