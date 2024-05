Els urbans duran càmares al juny

El reglament que permetrà portar càmeres als agents de circulació s’aprovarà en la pròxima reunió de l’òrgan interparroquial encarregat de les qüestions relacionades amb el cos. La sessió, segons va confirmar ahir el cònsol menor d’Encamp i president de l’organisme, Xavier Fernàndez, en declaracions als mitjans de comunicació, tindrà lloc el juny vinent. El reglament desplegarà alguns punts de la Llei dels agents de circulació, aprovada el gener del 2023.

Els agents i una ciutadana sortint de la cerimònia eclesiàstica ahir a Ordino.Fernando Galindo

“Cada comú hi haurà de fer retocs [al reglament] per adequar-lo a la parròquia” Xavier Fernàndez, Cònsol menor d’Encamp

La redacció del document està pràcticament enllestida i només se n’han de polir alguns detalls jurídics. Una vegada l’òrgan interparroquial hagi aprovat el reglament, cada consell de comú hi haurà de donar el vistiplau. “Cada comú hi haurà de fer els seus retocs per adequar-lo a la parròquia”, va apuntar Fernàndez. Aleshores, els agents ja disposaran de la cobertura legal per començar a utilitzar els dispositius d’enregistrament. Si es compleixen els terminis previstos, els agents podrien portar la càmera incorporada a l’uniforme aquest mateix any.

La possibilitat de portar càmeres de videovigilància és una vella reivindicació dels professionals del cos. El cap del servei de circulació del comú d’Ordino, Jordi de la Cruz, va afirmar que l’ús d’aquest aparell és “crucial” per al cos, ja que proporcionarà “suport” als agents en cas d’incidències i garantirà als ciutadans “una actuació transparent per part nostra”. Serà, en definitiva, “una doble garantia de seguretat”.

En la darrera Diada dels agents de circulació, la dissetena, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va anunciar que el reglament entraria en vigor en poques setmanes. La complexitat jurídica de les qüestions que se sotmetran a regulació, així com la pressió del calendari electoral, han endarrerit l’aprovació del text legislatiu.

SALARIS

Els set cossos d’agents de circulació sumen entre 250 i 300 efectius. Preguntat per la possibilitat que els comuns estableixin una graella salarial única per afrontar el problema de la manca de candidats per cobrir noves places, Fernàndez va recordar que ara com ara els salaris dels agents els decideix cada administració, i va remarcar que la qüestió no està a l’ordre del dia. Sobre aquest mateix punt, el president de l’òrgan interparroquial va afegir que les taques que han d’assumir els agents no són iguals a tot arreu. “No és el mateix que un agent treballi al Pas de la Casa durant l’hivern que ho faci a Sant Julià”, va remarcar.

Tocant a aquesta qüestió, Fernàndez va considerar “difícil” que pugui plantejar-se a curt termini la proposta de crear un cos nacional d’agents de circulació. Les ordinacions que regulen l’activitat dels agents en cada comú són diferents i les necessitats de cada parròquia no són ben bé les mateixes. Per la seva part, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, va destacar la bona col·laboració entre administracions per desplaçar agents quan se celebren esdeveniments que requereixen més presència d’efectius de l’habitual.