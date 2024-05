Detingut un jove de 22 anys per violar una menor d’edat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un jove de 22 anys va ser detingut dilluns a la Massana acusat d’una agressió sexual. L’arrest es va produir per ordre de la Batllia i la policia no ha fet públic cap detall del cas perquè indica que és una causa que es troba judicialitzada. L’acusació contra el jove seria per una violació a una menor, segons ha pogut saber el Diari.

La policia va detenir dijous a la tarda un home de 42 anys després de patir un accident de danys materials a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, quan la furgoneta que conduïa va impactar contra la part posterior d’un turisme que estava aturat fent cua. La col·lisió en cadena va afectar un tercer cotxe, que es trobava al davant. En moure els vehicles per no obstaculitzar la circulació, l’home va abandonar la furgoneta i va fugir a peu. Els efectius policials el van localitzar uns minuts després prop de la zona de l’accident. El conductor va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa de 3,35.

La tarda del dia abans, a la frontera del riu Runer, el cos de policia va detenir un altre home, de 33 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir una prohibició de conduir en territori andorrà. El mateix dimecres, al vespre, es va arrestar el conductor d’una motocicleta, de 46 anys, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,64, segons informa la policia.