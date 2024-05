La baronessa Thyssen obrirà un museu a Barcelona per exposar la col·lecció pictòrica

Cervera inaugurant la darrera exposició.SFGA / C. Esteve

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, projecta tenir un nou espai per exposar la seva col·lecció de pintura amb l’obertura d’un museu a Barcelona. La proposta impulsada per la baronessa, resident al Principat, i la firma d’inversions Stoneweg és una de les iniciatives que opta a ocupar l’antic cinema Comèdia, segons publiquen mitjans espanyols.

Carmen Thyssen ampliaria així els punts d’exhibició de la seva col·lecció, entre els quals té el Museu Carmen Thyssen d’Andorra, situat als baixos de l’antic hostal Valira. El nou espai de Barcelona, la ciutat on va néixer la baronessa, està situat a la cantonada de Gran Via amb el passeig de Gràcia i acolliria activitats culturals. Els propietaris de l’edifici de l’antic cinema no han confirmat encara si el museu de Carmen Thyssen serà la proposta escollida entre les iniciatives.