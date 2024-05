El preu del metre quadrat del pis venut puja a 4.093 euros

D’altra banda, el primer trimestre de l’any 2024 s’ha tancat amb una disminució del 28,3% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al primer trimestre de l’any anterior, i alhora una davallada del 15,2% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos, s’assenyala des del departament d’Estadística.

BÉNS IMMOBLES

Cal subratllar que pel que fa al nombre de béns immobles transmesos i segons la informació del departament de Tributs, han disminuït el 28,9% respecte al primer trimestre de l’any passat i que totes les tipologies presenten un descens, en especial els habitatges, pisos, habitatges unifamiliars i edificis, amb un 28,1% de descens i els d’altres tipologies, amb un 39,2% menys.

Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 12,5% en el nombre de béns transmesos.

Respecte al valor d’aquests béns, cal destacar que ha disminuït el 28,3% respecte al primer trimestre de l’any 2023, amb una caiguda en totes les categories, en especial altres construccions, amb una davallada de gairebé el 60%, segons les dades del departament d’Estadística.

La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 7,5%, assenyalen les mateixes dades.

Si es fa referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, tenim que ha disminuït el 22,1% respecte al primer trimestre de l’any anterior. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix una disminució del 43,9%.

ELS PROPIETARIS CRITIQUEN L'INTERVENCIONISME

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) va criticar ahir “l’intervencionisme” del Govern per regular l’habitatge de lloguer i va defensar que cal fer una feina entre les administracions i les associacions per “trobar un equilibri”. En un comunicat va demanar més “relacions” i “mà estesa” entre les administracions i les associacions per trobar un “equilibri perquè els habitants puguin viure dins les nostres fronteres”. En aquest sentit, va titllar “d’error” limitar un topall de vuit euros el metre quadrat recalcant que “un intervencionisme perjudica greument el mercat de lloguer”.



Uns dels retrets de l’APTA són les solucions “mirall” del Govern que ha adoptat “d’altres localitats”, així com la “visió de l’urbanisme d’Andorra”, demanant que sigui “més pròpia”. Vol que les empreses foranes que venen a treballar al país “aportin alt valor afegit”.