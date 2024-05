Portes obertes als equipaments culturals pel Dia internacional dels museus

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els museus d’Andorra s’adhereixen a la celebració del Dia internacional dels museus 2024 (DIM), impulsada pel Consell Internacional de Museus (ICOM) i que té lloc el 18 de maig. El lema triat per l’ICOM per enguany és Museus per l’educació i la investigació. A Andorra s’han programat diverses activitats per tal d’obrir el patrimoni museístic a la ciutadania durant la data assenyalada.

Amb aquesta iniciativa es referma que els museus també són centres educatius dinàmics que fomenten la curiositat, la creativitat i el pensament crític de la ciutadania. I que des de l’art i la història fins a la ciència i la tecnologia, els museus són espais vitals en els quals l’educació i la recerca convergeixen per donar forma a la comprensió del món. Per això, amb el tema d’enguany es vol subratllar el paper fonamental de les institucions culturals a l’hora de proporcionar una experiència educativa holística.