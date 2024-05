Pijuan demana augmentar els anys de prescripció dels delictes sexuals

detail.info.publicated Àlex Ripoll / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'expresident del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, ha demanat que la prescripció dels delictes sexuals hauria de ser de 20 a 30 anys en cas que no puguin ser "imprescriptibles". Ho ha fet en el marc del seminari 'Maltractament i abusos sexuals a menors i mitjans de comunicació', organitzats pel Raonador del ciutadà, aprofitant la seva intervenció en la taula rodona que ha compartit amb Núria Sara Miras, professora de filosofia moral i política de la Universitat de Barcelona. Els ponents han fet especial èmfasi en la importància del tracte digne a les víctimes durant tota la instrucció, ja sigui per part dels òrgans de la justícia com dels mitjans, i que el procés judicial ha de servir per reparar a la víctima, no per revictimitzar-la i fer-li reviure el trauma.