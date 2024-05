La guàrdia civil intervé 4.000 paquets de tabac a la Farga de Moles

El tabac intervingut per la guàrdia civil a un armeni que sortia d'AndorraGC

Un ciutadà de nacionalitat armènia va ser detingut divendres passat per la guàrdia civil per portar 4.000 paquets de tabac de contraban, segons informa avui el cos espanyol. L'home, de 40 anys, va ser controlat pels agents a la duana de la Farga de Moles quan sortia d'Andorra pel carril verd de res per declarar.

La guàrdia civil indica que els agents van aturar el vehicle i van fer una inspecció visual on van detectar diversos embalums al darrer del vehicle amagats sota material de neteja, roba i d'altres objectes. L'escorcoll al cotxe va permetre descobrir que eren bosses amb paquets de tabac i que hi havia més mercaderia il·legal amagada en d'altres espais del turisme. El tabac de contraban té un valor de 21.800 euros, segons exposa el cos espanyol en un comunicat.

El conductor del cotxe va ser arrestat i la mercaderia il·lícita va quedar decomissada.