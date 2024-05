El Govern no descarta una quota excepcional per a sectors prioritaris

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, va deixar la porta oberta a possibles quotes especials quan es tracti d’empreses molt específiques que el Govern pugui considerar estratègiques i que aporten valor afegit. En el marc del fòrum Andorra Business Market, Saura va assenyalar, referint-se a la llei del català, que algunes empreses estan expressant el seu neguit, però que el Govern continuarà donant facilitats i oportunitats perquè vinguin al país, i va aprofitar aquesta qüestió per remarcar que “si les quotes estan tancades, però ve una empresa d’un sector específic que és prioritari per al Govern, potser es faria una quota excepcional”.

“Potser una start-up et ve amb cinc treballadors i un centre I+D, i es pot valorar si interessa” Marc Saura, Secretari d’Estat

El secretari d’Estat va precisar que l’empresa no necessàriament ha de necessitar molta mà d’obra, i que “potser una start-up et ve amb cinc treballadors i el seu centre I+D, i podríem valorar si es vol fer una aposta en aquest sector i trobar un encaix”.

“És una xifra alta tenint en compte que som un país de 80.000 habitants” Judith Higalgo, Directora d’Andorra Business

Quant a la inversió estrangera, Saura va avançar que dimecres va mantenir converses amb el personal del departament d’Estadística: “Vam estar treballant per esbrinar com podem disposar de dades sobre la inversió estrangera o de les empreses que han vingut de fora.” I va afegir que “vam estudiar com tenir un registre en què consti cap a quin sector s’han encarat, quina xifra de negocis estan generant al país o si, amb la CASS, podem arribar també a veure quin nombre de treballadors estan en aquestes empreses” .

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va comentar en la quarta edició d’Andorra Business Market que el país, en aquests moments, comptaria amb un total d’un centenar d’start-ups. “No tenim les xifres reals. És una estimació basada en dues coses: les inscripcions de la plataforma d’start-ups, on tenim 62 empreses, i aquelles que s’interessen per nosaltres i que, per tant, coneixem personalment.” Hidalgo va destacar que totes aquestes empreses emergents tenen graus de maduresa diferents. “Penso que és una xifra alta tenint en compte que som un país de 80.000 habitants” va puntualitzar.

La directora d’Andorra Business va indicar que en l’anomenat pitch han participat un total de 25 empreses –14 de les quals, andorranes– i que cada any està creixent una mica més. “Penseu que aquí veiem les start-ups que fan l’exposició, però realment hem tingut interès de més de 50 empreses i emprenedors.”