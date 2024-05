Dos mil catalans exerceixen el dret a vot al consolat espanyol

Els residents catalans al país van tenir fins ahir a les sis de la tarda per dipositar el vot al consolat espanyol. El cònsol, Jorge de Orueta, va explicar que van ser “prop de 2.000” els catalans que van exercir el seu dret, 1.500 ho va fer de manera presencial i la resta a través del vot per correu. Del total, el 60% va correspondre a la província de Barcelona, mentre que el 40% restant es va repartir entre els lleidatans, tarragonins i gironins que resideixen a Andorra.

Aquestes xifres estan en la mateixa línia que les eleccions anteriors, segons va apuntar el cònsol, i fins i tot es trobarien “una mica per sobre” pel fet que s’eliminés el vot pregat. Amb tot, De Orueta va apuntar que durant les votacions van detectar un “problema amb el servei de Correos”, ja que per poder anar al consolat i dipositar el vot és necessari un certificat que atorga l’empresa de missatgeria. Llavors alguns dels electors “no el rebien, o rebien l’avís que l’havien d’anar a buscar a l’oficina de Correos, però no hi anaven”. Tanmateix, De Orueta va afegir que en el 90% dels casos els votants no van posar cap inconvenient per anar a buscar el certificat i es va resoldre el problema amb facilitat.

De cara a les pròximes eleccions, però, el cònsol va apuntar que els agradaria que hi hagués “menys requisits” i que es pogués votar només amb el DNI, com a Catalunya.