Controlat un no resident per conduir amb el carnet retirat

Un home de 33 anys i no resident va ser detingut la tarda del dimecres a la frontera hispanoandorrana per incomplir una prohibició de conduir en territori andorrà. L'individu és acusat d’un delicte contra l’administració de justícia.

Falsifica el certificat d'experiència laboral

Un altre home, de 29 anys i no resident, va ser arrestat dimarts al matí per falsificar el certificat d’experiència laboral per obtenir el permís de residència i treball. L'home és acusat d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.