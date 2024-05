La conselleria reitera que se segueix treballant per tenir més places de batxillerat

detail.info.publicated Dolors Moreno / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"Estem buscant una solució, el que ens agradaria és que tot l'alumnat seguís estudis al sistema espanyol", ha manifestat aquest migdia la consellera d'Educació espanyola, Dolores López en relació a la crisi generada al batxillerat per la falta de places per assumir la demanda d'inscripció a primer curs. Les opcions sobre la taula, i que ha de validar Madrid, és l'increment de l'oferta de primer de batxillerat al Maria Moliner i que el Sant Ermengol pugui oferir una línia de batxillerat artístic. López ha reiterat que la formalització de les matriculacions no es fa fins el juliol però que estan accelerant els procediments pel neguit de les famílies d'alumnes de 4art d'ESO dels centres confessionals de la Sagrada Família i Janer. En tot cas, va insistir que "pot haver una flucutació important de les dades" perquè, entre d'altres casuístiques, "hi ha molts alumnes pendents d'admissions a Formació Professional".

La conselleria d'Educació de l'ambaixada espanyol organitza a partir d'aquesta tarda i fins demà la segona edició de les jornades educatives, que es centren en els reptes de la digitalització a les escoles. Aquest migdia han presentat l'esdeveniment l'ambaixador, Carles Pérez Desoy, i la consellera d'Educació, Dolores López. Es tracta d'unes jornades adreçades als docents de l'escola espanyola però a la qual també han estat convidats els equips directius dels centres del sistema andorrà. Una de les qüestions que s'abordarà és la irrupció de la Intel·ligència Artificial. "És un repte important que cal analitzar amb molta cura dins de l'àmbit educatiu", ha manifestat l'ambaixador. Al seu torn, la consellera ha explicat que la llei educativa espanyola fixa la competència digital que han d'aquirir els docents en un termini de tres anys i que també serà objecte d'una de les ponències. L'escola Sant Ermengol acull l'esdeveniment, que compta amb la col·laboració d'Andorra Telecom.