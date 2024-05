El Consell explica a l’OSCE la voluntat integradora de l’Escola andorrana

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La delegació de l’alt comissionat per a les minories nacionals de l’OSCE (Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa) es va reunir ahir amb els membres de la comissió legislativa de Política Exterior i els membres de la delegació del Consell General a l’assemblea parlamentària de l’OSCE, que van exposar la voluntat integradora del model educatiu andorrà, la promoció del multilingüisme en la societat, especialment des de l’escola, i també es va subratllar l’especial protecció que se li dona a la llengua oficial, el català.

La delegació, encapçalada per Kairat Abdrakhmanov, es troba de visita a Andorra per avaluar les polítiques que s’estan duent a terme per part de les administracions públiques per a la integració i respecte de les minories nacionals.

Al llarg de la reunió, tant els membres de la comissió legislativa de Política Exterior com els de la delegació del Consell General a l’OSCE-PA van informar Abdrakhmanov de la singularitat andorrana pel que fa a les minories, ja que els nacionals andorrans representen menys de la meitat de la població del país.