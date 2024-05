Un conductor amb 3,35 d'alcoholèmia fuig a peu després de causar un accident

Aparell per mesurar el consum d'alcohol als conductors

Un home de 42 anys va ser arrestat ahir a la tarda per conduir en estat d'embriaguesa en donar una taxa positiva de 3,35 grams per litre de sang en la prova que se li va fer després de causar un accident. El conductor va ser controlat després de topar la furgoneta que portava amb un turisme que estava aturat per una retenció a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, i que aquest vehicle impactés amb un altre, segons informa la policia.

El cos de seguretat explica que quan els vehicles es van moure per no obstaculitzar la circulació el conductor ebri va deixar la furgoneta i va fugir a peu. Els agents el van localitzar poc després prop de la zona del sinistre.

Insults a la policia

El servei d'ordre ha fet pública avui la detenció d'un altre conductor que va ser controlat ebri i es va enfrontar als agents. L'arrestat és un home de 46 anys que circulava en una motocicleta i va donar 1,64 en la prova d'alcoholèmia que se li va fer. La policia assenyala que el conductor està acusat d'un delicte contra l'honor per insultar els agents després de ser detingut.