Uns 70 alumnes participaran al concurs de robòtica nacional

El ministeri d'Educació organitza un concurs de robòtica, de caràcter nacional i dirigit a alumnes de primera ensenyança de tot el país. La competició tindrà lloc aquest dissabte al Centre de Formació Professional d’Aixovall i el Govern ha informat que s’hi ha inscrit 11 escoles i 21 equips, formats per 75 alumnes i 40 docents. Els tres millors equips rebran una dotació de robòtica per a la seva escola com a premi, subvencionada pel ministeri.