Cicle de tallers d’Andbank Assegurances sobre la salut

Andbank Assegurances ha iniciat un cicle de tallers relacionats amb la salut i la nutrició, emmarcat dins el seu servei gratuït de nutrició i salut digital, que s’ofereix a tots els clients que tenen contractada la pòlissa AndSalut, com a propostes addicionals al servei. La temàtica d’aquests tallers és diversa, tot girant al voltant de la salut i la nutrició. Fins ara se n’ha dut a terme un sobre com preparar un Pokebowl fàcil i ràpid; un taller de ioga Kundalini amb berenar saludable, i dimecres passat hi va haver una tercera proposta: una masterclass de ioga facial. Més endavant estan previstos altres tallers relacionats amb activitats esportives, de diferents tipus de ioga, alimentació sana per enfortir tant el cos com la ment, i també xerrades d’experts en medicina natural o alternativa que expliquin, per exemple, què són i com afecten les hormones el cos humà o què és la medicina antiaging.