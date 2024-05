Càritas dona suport a famílies que compten amb un ingrés mensual

Disposar d’un ingrés mensual en forma de sou no es tradueix en tranquil·litat per afrontar les despeses mínimes d’una vida austera, segons es desprèn de les manifestacions que ahir va fer el president de Càritas parroquial de Sant Julià de Lòria, Jordi González, durant la presentació de la cinquena edició del projecte de l’hort solidari.

“Hi ha un augment de famílies amb un ingrés mensual que encara requereixen el servei” Jordi González, President de Càritas Sant Julià

La iniciativa, que es va posar en marxa en temps de pandèmia per ajudar les famílies, s’ha mantingut fins ara per les necessitats existents, ja no per la covid, sinó per la precarietat en què es veuen obligades a viure famílies amb sous baixos en un entorn de cost de la vida elevat.

Durant l’edició anterior dels horts del Dau es va donar suport a un total de 80 famílies. La consellera de Social del comú, Eva Ramos, va destacar que aquesta iniciativa va néixer en el mandat anterior durant l’època de la covid amb l’objectiu “d’ajudar les famílies més afectades per la pandèmia”. Aquest any, un total de setze hortolans s’han ofert per conrear els 3.000 planters proporcionats per Tot Natura, que inclouen enciams, tomàquets, mongetes, espinacs i altres varietats de verdures. Un cop obtinguts aquests productes de la terra, s’entregaran directament al rebost de Càritas.

González va remarcar que el perfil dels nuclis familiars necessitats ha experimentat certs canvis aquest últim any, amb l’augment de “famílies amb un ingrés mensual”, però que encara requereixen el servei, i de “persones no documentades” que no tenen permisos de treball. I va precisar que els principals motius per demanar ajuda són “els sous i la cobertura de qualsevol imprevist de malaltia, siguin medicaments o analítiques de sang”. No obstant això, des de Càritas no tan sols es faciliten productes no peribles, sinó que també ous, carn, peix i verdures, “per proporcionar a les persones sense recursos l’oportunitat de mantenir una dieta equilibrada”, va assenyalar.

El projecte compta amb la participació d’estudiants d’informàtica de la Universitat d’Andorra, que tal com va comentar la consellera de Social “aprofitaran els conreus per estudiar la terra, controlar la humitat i el decreixement de les plantes”.